محافظ محايل يشهد لقاء الخميس بمركز الأمير نايف الحضاري

أقيم مساء الأمس برنامج لقاء الخميس وذلك بحضور محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي بمقر مركز الأمير نايف الحضاري التابع لبلدية محايل ، وكان البرنامج قد إنطلق بالسلام الملكي ثم ألقى المشرف العام على البرنامج سعيد سيف كلمة نيابة عن الأمين العام للبرنامج أبدى من خلالها عن سعادته بانضمام محافظة محايل عسير لمدن ومحافظات المملكة التي نُفِّذ فيها لقاء الخميس للناجحين، مؤكدا أن اللقاء كسر حواجز المكان، ليصل إلى 22 مدينة ومحافظة بمختلف المناطق، ووصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر ومملكة البحرين والإمارات وغيرها . مشيرآ إلى أن البرنامج استضاف أكثر من 170 قصة نجاح ليصبح لقاء الخميس أولى مبادرات السعودية التي تصل للعالمية، وتكون بصمة مميزة في محطات الناجحين والتي كان آخرها استضافة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.بعد ذلك بدأ اللقاء والذي إستعرض من خلاله المحاضر وباحث الدكتوراه في جامعة “أمستردام ” عامر حمزة عسيري الذي نجح في تطوير المضادات الحيوية لـ”السل الرئوي” مشيرآ إلى أن بلدية “إمستردام” لم تتأخر بنشرصورة في شوارع المدينة وكان الهدف من نشر هذه الصور هو البحث عن الجوانب الإستثمارية للبلدية إثر نجاحه وتفوقه في تطوير المضادات الحيوية لمكافحة البكتيريا الناقلة لمرض السل الرئوي والذي يتسبب في وفاة ما يقارب 2 مليون مريض سنوياً. لافتا إلى أن البلدية قامت بوضع الصور في أهم شوارع المدينة .

من جهته أبدى محافظ محايل محمد المتحمي عن سعادته بماقدمه المحاضر والباحث عامر والذي نجح في تطوير المضادات الحيويه لـ السل الرئوي ، وقال : على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر بها إلا إنه وبعزم الرجال وإصرار الناجحين تمكن من تجاوز هذه العقبات التي واجهته ، إصراره على التفوق دليل على طموحه وحبه للنجاح . ونحن ننتظر من عامر المزيد من النجاح والتفوق في مسيرته العلمية ، وفي الحقيقه أن هذا الشاب الطموح كان مثالا يحتذى به في الإصرار والتحدي والصبر ، أصبح محاضرا بجامعة الملك عبد العزيز ، ولم يتوقف نجح وبتفوق بجامعة إمستردام وبتفوق وسط تحديات كثيرة أهمها بين عدد من الباحثين في أوروبا . وقدم المحافظ شكره الجزيل لأسرته التي هيأت له طرق النجاح ، وتحملت من أجله . قائلآ : اليوم نتشرف بتكريمك على مستوى محافظة الشهداء التي قدمت أكثر من 70 شهيدآ فداء لتراب هذا الوطن الغالي . حقيقة أنا فخور بك ياعامر وفخور بأسرتك التي هيأت لك سبل النجاح . أتطلع لحصولك على شهادة الدكتوراه ولن تكون بعيده عنك فأنت حققت الأهم ، وأثق أنك لن تستلم في الحصول على شهادة الدكتوراه .بعد ذلك قدمت لوحات إنشادية وأشعار لعدد من المشاركين .ثم كرم المحافظ ضيف الحلقة الباحث عامر عسيري ، وعدد من الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الذين ساهموا بنجاح برنامج الخميس .