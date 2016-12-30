 جموع غفيرة تؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب المالكي بالداير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جموع غفيرة تؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب المالكي بالداير

جموع غفيرة تؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب المالكي بالداير
المناطق - الداير
شيعت جموع غفيرة من المصلين بقبيلة العزة ببني مالك الداير شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر سالم العزي المالكي اليوم بعد صلاة الجمعة بجامع العزة وتقدم المصلين محافظ الداير محمد هادي الشمراني ومدير شرطة المحافظة المقدم بندر التميمي وقائد سرية القيادة بقوة جازان المقدم سعد مبارك الدوسري وعدد من ضباط وأفراد قوة جازان .

حيث وصل الشهيد صباح اليوم في طائرة خاصة نقلت طائرة خاصة إلى جازان، بعدما استشهد بالحد الجنوبي، مساء أمس، الخميس بمنطقة نجران، وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العزة والشرف والكرامة.
واستشهد  “المالكي” استُشهد أثناء قيامه بمهامه العسكرية في التصدي لميليشيات “الحوثي-صالح” على الحدود جنوب منطقة نجران.
وفاز “المالكي” بالشهادة بعدما أمضى 18 عامًا في القطاع العسكري خدمة للدين والوطن، ومخلصًا في أداء عمله ومهامه القتالية ضد المعتدين.
وفيما يعد الشهيد المالكي من أبطال المعارك على الحدود الجنوبية، يوصف بين الأهل والأصدقاء وزملاء الجبهة بأرقى الصفات الحميدة والخلق الرفيع.
وكان الشهيد قد وضع صورة خاصة بهاتفه قبيل استشهاده بلحظات، معلقًا عليها بقوله: “أرواحنا دونك يا وطن”.
وأثبت الشهيد المالكي بالفعل والتضحية في سبيل وطنه بكل قوة وشجاعة، ومسجلا اسمه ضمن الشهداء الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم من أجل أمن الوطن واستقرار حدوده.
جدير بالذكر أن الشهيد متزوج ولم يرزقه الله بأي من الأولاد ولديه خمسة إخوة.                                                  وعبر والد الشهيد عن فخرة وقال الحمد لله أن أن رزق ابني الشهادة في سلحة الشرف وميادين القتال دفاعا عن وطنه وحماية لحدوده من أن تدنسها أقدام المتسللين الغادرين للدين والأمة .

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