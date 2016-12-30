تستهدف 19100 طفل وطفلة.. محافظ محايل يدشن انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال صباح الاحد

يدشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطه المتحمي صباح الاحد القادم ١٤٣٨/٤/٣ هـ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال “الجرعة الأولى” بمركز الأمير نايف الحضاري وتستمر لمدة 5 أيام .

وتستهدف الحملة التي تنتشر في جميع المراكز الصحية بالمحافظة والبالغ عددها ( ٣١ ) مركزاً صحيا وتستهدف الحمله ( ١٩١٠٠) طفلاً وطفلة.

وقد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة باشراف مدير القطاع الصحي بمحافظة محايل الاخصائي محمد بن زيد عسيري وبتوجيهات من المدير العام للشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد علي الهبدان ومساعده للصحه العامه الدكتور محمد الغامدي.

ويتم تنفيذ الحملة بواسطة فرق ميدانية من الكوادر التابعة للمراكز الصحية بالمحافظه تزور القرى والاحياء لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بمنازلهم بالإضافة إلى التطعيم في النقاط الثابتة في جميع المراكز الصحية وبعض المراكز التجارية ..