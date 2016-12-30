مدير تعليم تبوك : إنجازات الملك سلمان تهدف إلى تحقيق قفزات تاريخية وجوهرية للمضي ببلادنا الغالية قدماً نحو مصاف الدول المتقدمة

تحلُّ علينا هذه الأيام ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد، ولعل من النعم الكثيرة للمولى جلت قدرته علينا في بلادنا الغالية أن مَنّ الله علينا بقيادة حكيمة وأمينة تسعى لكل ما فيه خدمة الدين و الشعب وراحته ورقي الوطن، وهي سياسة حكيمة ونهج كريم بدأه مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيّب الله ثراه ـ وتابعه أبناؤه البررة من بعده.

والمتأمل في القرارات، والإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، يجد أنها جسَّدت بحق التجربة العميقة، التي يتمتع بها قائدنا، وجاءت بنظرة شمولية لتؤسس لمرحلة جديدة قادمة، تهدف إلى تحقيق قفزات تاريخية وجوهرية للمضي ببلادنا الغالية قدماً نحو مصاف الدول المتقدمة.

إن ما يمتاز به الملك سلمان وحكومته الرشيدة هو إدراكهم التام لهذه الظروف ، فقد عاصر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – قيام وتطور هذه البلاد المباركة ، وفترات الملوك السابقين –رحمهم الله جميعاً- وما شهده العالم من تقلبات وأحداث سياسية واقتصادية كبيرة و خاصة خلال فترة الثمانينيات الميلادية في القرن الماضي عند انهيار سعر البترول وأزمة الخليج الأولى والثانية

إلا إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لم يَحِد عن الثوابت في عهد من سبقه من الملوك – رحمهم الله جميعاً- ابتداء بالمؤسس – طيب الله ثراه – حيث كتاب الله ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للبلاد منهجها، وأمن الوطن ورفاهية المواطن هدفاً.

وتبقى كل الإنجازات التي تزخر بها بلادنا ما هي إلا شواهد على عطاء هذا القائد الكبير لشعبه ، في مقابل الحب الصادق والتقدير من الشعب المخلص الأبي ، تمثّل هذا الحب في صور رائعة من التلاحم والتعاضد والتأييد بين الشعب وقائده في هذه الظروف العصيبة .

ولم يكن مستغرباً أن يولى – حفظه الله – عناية فائقة بقطاعات التعليم منطلقا في ذلك من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، كما حرص على أن تؤسس خطة التنمية على قاعدة اقتصادية مواكبة للتطلعات، واستمرار دعم الخدمات التعليمية وتطوير كفاءة الكوادر البشرية الوطنية، وتسخير جميع الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه.

ولعل من أبرز الشواهد على المضي قدماً في تحقيق نقلات أوسع في قطاع التعليم أن خصص له في موازنة هذا العام أكثر من 200مليار ريال, وهذا يؤكد مدى اهتمام الدولة بالأجيال الحالية والقادمة من الطلاب والطالبات في جميع المراحل كونهم الموارد البشرية الواعدة، التي ستتولى قيادة التنمية وإدارة عجلة التطوير.

أخيراً نسأل الله سبحانه لهذا الوطن الغالي مزيداً من الاستقرار و التقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ويرحم شهداءنا في الحد الجنوبي ويثبت أقدام جنودنا ويحمي لنا هذا الوطن من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، وأن يجعل بلادنا ملاذاً وذخراً للإسلام والمسلمين وقوة على الحق والدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.