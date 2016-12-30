مدير شرطة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)

نسعد في هذه الأيام الغالية ونعتز بالذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه الله ) قائداً ومليكاً للوطن مبايعين له ليقودنا إلى عالي الأمم متخذاً من الشريعة الإسلامية الغراء منهاجاً ودستوراً سالكاً طريق التقدم والنماء ومسطراً مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز في مختلف المجالات التنموية محققاً قفزات باهرة شملت الجميع من أبناء هذا الوطن المعطاء .

فقد استطاع ( أيده الله ) و خلال فترة وجيزة بفضل من الله ثم بفضل مايملكه من شخصية قيادية نادرة فذة تتمتع بكل مقومات النجاح سياسياً وثقافياً وإنسانيا إضافة إلى اهتمامه بكل ما من شأنه عز الإسلام في العالم ورفعة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتعزيز المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية في شتى المحافل الدولية ومواكبة عملية التنمية العالمية ورسم خارطة المستقبل وغيره يثبت النظرة الثاقبة والمستقبلية له (رعاه الله ) أضافه إلى دوره الإنساني العالمي .

ونحن كرجال للأمن نفتخر ونعتز بهذا القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة الذي يقف دائماً مع أبنائه رجال الأمن محفزاً وموجهاً وداعماً إلى الخير من خلال ما يتحقق من أمن وأمان ومشاريع تنموية أمنية وبرامج تطويرية تسهم في رفع كفاءة وقدرات رجال الأمن للذود عن حمى هذا الوطن الذي يضم أقدس واطهر البقاع .

وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يحفظ ملكنا من كل شر ومكروه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ هذه البلاد الغالية بلاد الحرمين أنه سميع مجيب .