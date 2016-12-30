 إصابة شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية (صور) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إصابة شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية (صور)

إصابة شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية (صور)
المناطق_وكالات

أصيبت شابة فلسطينية، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، برصاص القوات الإسرائيلية لدى اقترابها من حاجز عسكري بين القدس والضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن الشابة الفلسطينية سلكت الممر المخصص للآليات على حاجز قلنديا رغم النداءات المتكررة الموجهة إليها من قبل الحراس للتوقف.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن المرأة بعدما واصلت تقدمها بسرعة باتجاه الحراس، أطلق هؤلاء النار على ساقيها، فأصيبت بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة أن الفلسطينية تبلغ من العمر 35 عاما وتنحدر من شرق القدس القدس. وقال صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية إن المرأة بقيت ممدة على الأرض نحو ساعة، قبل أن يتم نقلها الى المستشفى.

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