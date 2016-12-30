 روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في سوريا

روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في سوريا
المناطق_وكالات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق عملية المفاوضات بين أطراف الأزمة.

وقال تشوركين، في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول: “قمنا بإعداد مشروع قرار مختصر لمجلس الأمن للمصادقة على هذه الوثائق، ووزعنا المشروع الليلة الماضية، وأنوي أن أعرضه اليوم، في اجتماع للمجلس، على أعضائه”.

وأشار تشوركين إلى أن روسيا تأمل في أن تجري عملية التصويت على المشروع والمصادقة عليها بالإجماع صباح الغد السبت.

وشدد المندوب الروسي على أن موسكو ترحب بمشاركة “جميع من يريد الانضمام لمفاوضات جدية” في العملية التفاوضية حول الأزمة السورية.

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