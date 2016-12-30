 ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة

ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة
المناطق _الجوف

ثمنّت وزارة الصحة مبادرة الممرضة عبير العنزي وهنأتها على نجاح العملية٬ وذلك عبر تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”٬ كما هنأتها صحة الجوف أيضاً، فيما أعرب والد الطفلة عن عميق شكره للممرضة.

وكانت الممرضة عبير العنزي بصحة الجوف، قد تبرعت بجزء من كبدها لتساهم في إنقاذ حياة طفلة٬ بعد أن تعاطفت مع قصتها ومناشدة أهلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الممرضة عبير العنزي، إنها قرأت نداء نافع الرشيدي والد الطفلة بشاير على “تويتر” حول حاجة ابنته لزراعة كبد٬ فتواصلت معه٬ ومع مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض٬ وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح إمكانية تبرعها للطفلة بجزء من الكبد٬ وفعلاً شرعت في استكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتبرع.

وأوضحت أنها ذهبت بعد ذلك للمدينة الطبية ونومت فيها يوم الإثنين٬ لتجري العملية يوم الأربعاء الماضي٬ وقد تكللت العملية بالنجاح٬ مؤكدة أنها بصحة جيدة وسعيدة٬ لأنها تمكنت من إنهاء معاناة الطفلة.

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