 الهلال يستغرب القرارات (المجحفة والظالمة) من لجنتي الانضباط والحكام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهلال يستغرب القرارات (المجحفة والظالمة) من لجنتي الانضباط والحكام

الهلال يستغرب القرارات (المجحفة والظالمة) من لجنتي الانضباط والحكام
المناطق _الرياض

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال اليوم بيانا صحافيا يستنكر فيه رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النادي ضد قرار الحكم بمنح سلمان الفرج البطاقة الصفراء الأولى في لقاء النصر ضمن دور نصف نهائي كأس ولي العهد.
وجاء في البيان الصادر”: استغرب مجلس ادارة النادي رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النادي ضد قرار الحكم بمنح لاعب الفريق الاول لكرة القدم سلمان الفرج البطاقة الصفراء الأولى في مباراة الفريق مع نظيره النصر، ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد، كما استغرب المجلس القرارات المجحفة والظالمة من لجنتي الانضباط والحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية الموسم تجاه النادي، إذ أصدرت الأولى قرارات تجاه الهلال وتجاهلت أخرى لعدد من الأندية، فيما أثبتت الثانية فشلها في إيجاد حل للأخطاء التحكيمية المتكررة التي شهدتها مباريات الهلال، إضافة إلى عدم اتخاذها أي قرار للاستفزازت التي تعرض لها لاعبو الهلال من الحكم تركي الخضير في مباراته الماضية مع نظيره النصر، علاوة على تجاهلها اللقطات التي ظهرت وشاهدها الجميع لتعامل الحكم مع لاعبي الهلال، حيث أتت استمرارا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولة استفزاز، وتجاهل كثير من الحالات التي تستحق العقوبة دون اتخاذ اي قرار، وتفاوت قرارات الحكمين محمد القرني وتركي الخضير تجاه الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو، مما يزيد التساؤلات ويثير الريبة”.

وأَضاف البيان:” وأِشار مجلس إلى أنه سعى من خلاله احجتاجه الذي قدمه بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس ولي العهد؛ لتذكير اتحاد القدم الذي بدوره كونه المسؤول الأول عن كافة ما يصدر من اللجان التابعة له، بيد أن الاحتجاج -على استفزازات الحكم- تم تجاهله دون اتخاذ أي خطوة؛ لحفظ حقوق النادي، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الأندية”.
وذكر مجلس الإدارة أن يرفض وبشدة احتجاج اللاعبين على حكام مباريات الفريق الأول، مشيرا إلى ان اللائحة الداخلية ستطبق بحق اللاعب سلمان الفرج، بعد احتجاجه على الحكم بعد نهاية المباراة.
يذكر أن مجلس إدارة الهلال طالب في خطاب رسمي بعثه للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشار إليه مركز الأمير فهد بن سلمان اعلامي، في 22 من اغسطس الماضي، بإسناد كافة مباريات الفريق الأول على أرضه وخارج أرضه إلى حكام أجانب مع تكفله بقيمة إحضارهم طوال الموسم الرياضي، بيد أن طلبه قوبل بالرفض.

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