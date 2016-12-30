حصر المدارس الأقل من 40 طالبا تمهيدا لضمها

بدأت إدارات التعليم حصر المدارس التي يبلغ عدد طلابها 40 طالبا فأقل للمرحلة الابتدائية و 20 طالبا فأقل للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و أن هذا الحصر جاء بناء على توجيه عاجل من وزارة التعليم التي طالبت برفع البيانات إلى إدارة التخطيط المدرسي في هذه الإدارات.

وشددت الوزارة على مراعاة الدقة في صحة البيانات واستيفاء كل المعلومات بتعبئة بيانات كل مرحلة دراسية في نموذج خاص بها.

واشتملت النماذج على خانة لرأي اللجنة المشكلة بين الوزارة (إدارة التعليم وإمارة المنطقة) بناء على ما ورد في الفقرة 5 من ضوابط ضم المدارس، وبيانات أقرب مدرسة لها مماثلة، والمسافة بينها، ومعرفة طرقها، هل هي معبدة أم وعرة أم صحراوية.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع ما أعلنه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير للنقل. وأكد العيسى عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن القرار يأتي سعيا من الوزارة لتخفيف معاناة المعلمات المغتربات، إذ قال «تم بحمد الله إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير للنقل». ‏وكشف وزير التعليم في تغريدة أخرى له أن «البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمنا لحوالي 6000 معلمة، وأن شركة تطوير للنقل ستعلن الأسبوع المقبل ـ بإذن الله ـ تفاصيل أوسع عن البرنامج».

مهام إدارات التخطيط المدرسي

1 تحديد احتياج الإدارة من المدارس والفصول سنويا (رياض الأطفال، التعليم العام، مدارس تحفيظ القرآن ومعاهد وبرمج التربية الخاصة وبرامج محو الأمية).

2 اقتراح افتتاح المدارس أو إغلاقها أو ضمها أو نقلها أو فصلها، وفق الضوابط المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة والإدارة.

3 اقتراح نقل الفصول بين المدارس وفقا للعدد المحدد للمنطقة من الفصول.

4 حصر أعداد المدارس سنويا وتحديد نسبة النمو فيها، وإيجاد قاعدة بيانات آلية شاملة أماكنها، والمستحقين للتعليم العام، وتحديثها باستمرار، وتصنيفها وفقا للمراحل التعليمية.

5 توزيع مدارس تعليم الكبار/ الكبيرات المبلغة من الوزارة وفقا للأماكن الأكثر حاجة.

6 ضم الفصول في برامج محو الأمية والتي يقل عدد الدارسين/ الدارسات فيها عما ورد في اللائحة المنظمة لذلك، ونقلها.

7 إعداد الخارطة المدرسية وتحديد ما يلزم من احتياجات لتوفير التعليم بالمناطق والمحافظات والمراكز.

8 المشاركة مع الجهات واللجان ذات العلاقة لتحديد مواقع الأراضي المطلوبة لإنشاء المدارس عليها، واقتراح نماذج المباني المدرسية

10 إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

11 الإشراف على تنظيم المعاملات والمعلومات الخاصة بالإدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.

12 تحديد الاحتياجات التدريبية والمستلزمات الإدارية والفنية الخاصة بالإدارة ومتابعة توفيرها.

13 إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها للمساعد/ للمساعدة للشؤون المدرسية.