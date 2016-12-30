 والد المتحدث الرسمي بالمديرية العامه للمياه بمنطقة الباحه في ذمة الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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والد المتحدث الرسمي بالمديرية العامه للمياه بمنطقة الباحه في ذمة الله

والد المتحدث الرسمي بالمديرية العامه للمياه بمنطقة الباحه في ذمة الله
المناطق _عبدالرحمن سفر

إنتقل الى رحمة الله تعالى  اليوم الجمعه  والد أحمد بن حمدان جالية مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام  والمتحدث الرسمي بالمديرية العامه للمياه بمنطقة الباحه 

“المناطق ” تتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد سائلين الله ان يتغمده  بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

“انا لله وانا اليه راجعون”

ولتقديم العزاء على جوال  أحمد 0501770989

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