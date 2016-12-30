والد المتحدث الرسمي بالمديرية العامه للمياه بمنطقة الباحه في ذمة الله

إنتقل الى رحمة الله تعالى الي
“المناطق ” تتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
“انا لله وانا اليه راجعون”
ولتقديم العزاء على جوال أحمد 0501770989
إنتقل الى رحمة الله تعالى الي
“المناطق ” تتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
“انا لله وانا اليه راجعون”
ولتقديم العزاء على جوال أحمد 0501770989
التعليقات (٠) اضف تعليق