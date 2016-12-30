 تلبية لنداء “خادم الحرمين”.. “الراجحي” يتبرع بـ23 مليون ريال للشعب السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تلبية لنداء “خادم الحرمين”.. “الراجحي” يتبرع بـ23 مليون ريال للشعب السوري

المناطق _الرياض

كشف المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن رجل الأعمال سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، قدم حزمة تبرعات لصالح حملة التبرعات للشعب الشوري بلغت 23 مليون ريال، توزعت بين مؤسسات وشركات الراجحي الخيرية والتجارية والوقفية.

وبين الربيعة، أن أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، تبرعت بمبلغ 10ملايين ريال، وشركة دواجن الوطنية بـ5 ملايين ريال، ومؤسسة الراجحي الخيري 5 ملايين ريال، بينما تبرع بمبلغ مليون ريال كلا من شركات الوطنية للصناعة،  والراجحي العقارية، والوطنية الزراعية.

جاء ذلك تلبية للحملة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من  الثلاثاء الماضي، لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه، بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من: أغذية، وأدوية، وإيواء، واستقبال للجرحى وعلاجهم، وإنشاء المخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل.

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