 100 طالب ينظفون كورنيش رأس تنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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100 طالب ينظفون كورنيش رأس تنورة

100 طالب ينظفون كورنيش رأس تنورة
المناطق _رأس تنوره

نظمت بلدية رأس تنورة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية حملة توعوية لتنظيف شاطئ رأس تنورة، بمشاركة 100 طالب متدرب.
وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح الملحم أن البلدية بالتعاون مع أرامكو السعودية نظمت حملة توعوية تهتم بتنظيف شاطئ رأس تنورة، مبيناً أن المساحة الإجمالية التي جرى تنظيفها خلال الحملة امتدت لـ كيلومترين مربعين من مساحة الكورنيش، لافتاً النظر إلى أن الهدف من الحملة هو تخفيف العبء عن رجال النظافة، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية في نفوس المشاركين، وغرس حب النظافة لدى الناشئة من الشباب للانخراط في العمل التطوعي.

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