 خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري منة ومي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري منة ومي

خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري منة ومي
المناطق _الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً بنقل التوأم المصري الملتصق ( منه و مي ) ابنتي إسلام صقر رمضان حسن، من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.
أوضح ذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقال معاليه : “إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف”.
وسأل معاليه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه لكل خير ولما فيه رفعة لهذا الوطن الحبيب والإسلام والمسلمين.
الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.

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