 برنامج التاجر الأمين بالإبتدائية ال64 بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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برنامج التاجر الأمين بالإبتدائية ال64 بالطائف

برنامج التاجر الأمين بالإبتدائية ال64 بالطائف
المناطق _عادل الزهراني
اقامت  الابتدائيةالرابعة والستون  بالطائف برنامج التاجر الأمين وذلك  بمتابعة قائدة المدرسة الأستاذة نورة الثبيتي ومنسقة الاعلام /معيضة القرني .
والبرنامج  يهدف إلى تعليم الطالبات أهمية الادخار والتخطيط حيث تتعلم الطالبة كيف توازن
بين مصروفاتها ودخلها مهما كان صغيرا، بالإضافة إلى تعليم المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل واحترام الآخرين .ووضع حلول للمشكلات التي تواجهها في حياتها بالتفكير العلمي والمنطقي ،
وتعزيز الجوانب الإيجابية كالصدق الأمانة،وتم فيه عرض أركان للتسوق احتوت على ألعاب ومأكولات وأدوات مكتبية وزينة وقام العديد من  الطالبات
بممارسة البيع والشراء، ووجد البرنامج تفاعل واسع بين الطالبات ومنسوبات المدرسة باشراف رائدة النشاط الأستاذة حنان المالكي والصفوف الاولية .

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