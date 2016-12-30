تقرير يكشف عن توجه المملكة لمراجعة الإنفاق على مشروعات بـ 1.8 تريليون ريال في 13 جهة حكومية

كشف تقرير اقتصادي أن الحكومة ستجري خلال المرحلة المقبلة مراجعة للإنفاق الرأسمالي على مشروعات يجري تنفيذها من قبل 13 جهة حكومية بتكلفة 1.8 تريليون ريال.

وأبان التقرير الذي نشره موقع “بيزنس نيوز” أن الفترة الماضية شهدت توفير مبلغ 100 مليار ريال من تكلفة تنفيذ مشروعات بـ270 مليار ريال في عدة جهات، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج خفض دعم الطاقة والكهرباء سيوفر للدولة مبلغ 209 مليارات ريال في الثلاث سنوات المقبلة.

وأورد التقرير أن الدولة تعمل حالياً لإنشاء وحدة لتنمية الإيرادات الاستراتيجية، متوقعاً أن يتم خلال المرحلة المقبلة تخفيف القيود على ملكية الشركات، ودعم الاستثمار الأجنبي، وقطاع السياحة والترفيه، وذلك ضمن الخطط الرامية لتنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على النفط.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن ترشيد الطاقة والوقود خلال العام 2016، حقق وفراً للميزانية العامة للدولة بنحو 29 مليار ريال.