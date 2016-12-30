نيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي غدًا

نيابةً عن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس سمو ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، الذي خُصِّص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية مساء غد، السبت.

أكد مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع أن رعاية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل تأتي تأكيدًا على حرص حكومتنا الرشيدة على دعم وإبراز هذه الرياضة العريقة.

وقال في تصريحٍ بهذه المناسبة: “إن عشاق رياضة الفروسية يسعدون دائمًا بالرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعمٍ كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله–”، مشيرًا إلى أن نادي الفروسية قد أكمل جميع الترتيبات التي تكفل -بإذن الله- نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة وخروجها بالمظهر المشرِّف.

ويتكوَّن برنامج السباق من 10 أشواط على النحو التالي:

– الشوط الأول على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان -رحمه الله- لمسافة 1200 متر.

– الشوط الثاني على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل -رحمه الله- لمسافة 1200 متر.

– الشوط الثالث على جائزة الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي -رحمه الله- لمسافة 1600 متر.

– الشوط الرابع على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي -رحمه الله- لمسافة 2400 متر.

– الشوط الخامس على جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي -رحمه الله- لمسافة 2000 متر.

– الشوط السادس على جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن تركي -رحمه الله- لمسافة 1400 متر.

– الشوط السابع على جائزة الأمير عبد الله بن سعود بن عبد الله (صنيتان) -رحمه الله- لمسافة 1800 متر.

– الشوط الثامن على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري -رحمه الله- لمسافة 1200 متر.

– الشوط التاسع على كأس ولي العهد لخيل الإنتاج (الفئة الثانية) لمسافة 2400 متر.

– الشوط العاشر على كأس ولي العهد للخيل المستوردة (الفئة الثانية) لمسافة 2400 متر.