 دوري “جميل”: الشباب يتغلب على الباطن بثلاثة أهداف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دوري “جميل”: الشباب يتغلب على الباطن بثلاثة أهداف

دوري “جميل”: الشباب يتغلب على الباطن بثلاثة أهداف
المناطق _الرياض

حقق فريق الشباب فوزاً مهماً على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم (الجمعة) ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري «جميل» السعودي للمحترفين لكرة القدم. وتقدم الشباب بهدف سجله أحمد عطيف في الدقيقة 37، ثم عزز عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 58 ، وفي الدقيقة 75  تمكن المحترف دا سيلفا من تقليص الفارق بهدف لصالح الباطن، قبل أن ينهي عبد الله الأسطا آمال الباطن بتسجيله الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع الشباب رصيده «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إلى 25 نقطة في المركز الخامس محققا فوزه الأول بعد غياب عن الانتصارات في الـ 6 جولات الماضية، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .

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