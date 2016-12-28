 السجن والغرامة والفصل من العمل لمزوري الإجازات المرضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السجن والغرامة والفصل من العمل لمزوري الإجازات المرضية

السجن والغرامة والفصل من العمل لمزوري الإجازات المرضية
المناطق- الرياض

توعدت وزارة الصحة مزوّري الإجازات المرضية، مذكّرة أن عقوبات جريمة التزوير تصل إلى الفصل من العمل والسجن مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة بما لا تزيد على 100 ألف ريال.

وشددت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية على ملاحقة مزوّري الإجازات المرضية، إثر تفاقم جرائم تزوير الإجازات المرضية وتعدد وسائلها. وهددت بأنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي في حال اكتشاف جريمة التزوير في الإجازات المرضية، أو استخدامها، أو الانتفاع بها بأي صورة، وبحسب معلومات سيصل العقاب حد “الفصل من العمل”.

وتشمل العقوبات أيضًا السجن مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة بما لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتم تحديد حالات التزوير في هذا الشأن (صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.. التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع؛ سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه).

وتتضمن الحالات أيضًا “تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه.. وإساءة استخدام توقيع أو بصمة”. وعممت الإدارة العامة للشؤون القانونية على مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات؛ تعليمات محددة في هذا الشأن، تطالب بتوعية منسوبي الوزارة بالأنظمة والعقوبات المترتبة على تزوير الإجازات المرضية

 

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