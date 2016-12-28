 تحالف وزاري لخفض سمنة المدارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تحالف وزاري لخفض سمنة المدارس

تحالف وزاري لخفض سمنة المدارس
المناطق- الرياض

استنجدت وزارة الصحة أخيرا بنظيرتها وزارة التعليم لمعاونتها في برنامج خاص لتقليل معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس، على أن تبدأ المرحلة الأولى منه في 6 مناطق بالمملكة.

كما أن وزارة الصحة تعتزم التوسع في تطبيق هذا البرنامج ليشمل جميع المناطق على أن تتم تغطية نسبة 20% من مدارس المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وحددت الصحة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في مناطق (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية، الجوف، نجران). وطلبت من التعليم توفير 14 متطلبا لتنفيذ البرنامج، منها مراجعة المناهج الدراسية بإضافة معلومات تدعم اكتساب عادات صحية سليمة للطلاب.
وبينت أن الهدف من هذا البرنامج حشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على مستوى المملكة لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع والنظام الصحي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي أيضا لارتباط السمنة بعدد من الأمراض غير المعدية مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والسرطان والأمراض الأخرى.

أبرز ما تضمنه طلب الصحة لبرنامج تقليل السمنة
1 ينطلق البرنامج العام الدراسي الحالي
2 يطبق في 6 مناطق كمرحلة أولى
3 تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة
4 14 طلبا من الصحة لتطبيق البرنامج في المدارس
5 مواكبة رؤية المملكة 2030
6 تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة السمنة
7 الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالسمنة، خاصة أمراض القلب والسكري

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