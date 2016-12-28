 مدير التعليم يكرم رئيس لجنة التنمية برجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير التعليم يكرم رئيس لجنة التنمية برجال ألمع

مدير التعليم يكرم رئيس لجنة التنمية برجال ألمع
المناطق - محمد آل طاوي

ضمن عقد الشراكة بين إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية  تم تفعيل عدد من الفعاليات المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة .
وأوضح رئيس قسم  التربية الخاصة بإدارة التعليم ناصر بن أحمد أن هناك العديد من البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها مع شركاء النجاح لجنة التنمية الاجتماعية برجال ألمع سواء في مقر اللجنة بالجرف أو من خلال المدارس ، وفي سياق متصل كرم مدير التعليم رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برجال ألمع عبد الله شيبان وذلك بمقر مكتبه وذلك نظير جهود اللجنة في العديد من المشاريع التنموية التي تهم  المجتمع وبين ” كدوان ” أن هذا التعاون سيستمر بإذن الله بين إدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية في شتى المجالات .
من جهته قدم عبدالله شيبان شكره الجزيل لمدير التعليم على ماتقدمه الادارة للتنمية في المحافظة وطرح رؤى جديدة للتعاون والشراكة فيما يخدم الصالح العام مشيرآ إلى أن دورة ( كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الاعاقة )التي تم تقديمها في مقر اللجنة خلال الفترة من٢١- ٢٢ / ديسمبر ٢٠١٦  أقيمت عن طريق شركة آيفوري العالمية وبدعم من بنك الجزيرة والتي حققت أهدافها ، وقد استهدفت جميع معلمي التربية الخاصة وعدد من أولياء الأمور ويأتي ذلك سعياً في تقديم خدمة مميزة للمجتمع ،
مبينا أن مجلس إدارة اللجنة يقوم بواجبه في تنمية كل الفئات دون استثناء أحد ، وسيحقق ذلك بالشراكات مع الجهات المعنية.
ودعا الشباب والشابات من عمر ١٨ عاماً فما فوق إلى التواصل مع اللجنة حيث أن هناك مشروع ( تمكين) ويهدف إلى اعطاء قروض ميسرة بدون فوائد تعين أبناء المجتمع للمساهمة في نهضته بالمشاريع الصغيرة. ونحقق جميعاً بإذن الله رؤية ٢٠٣٠والتحول الوطني 2020م.

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