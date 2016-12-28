بالفيديو : الإتحاد يخسر ودياً أمام اتلتيكو مدريد بثلاثية لهدفين في إحتفالية الـ “90 عام”

إحتفل نادي الإتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيسه في كرنفال رياضي جميل واجه فيه فريق أتلتيكو مدريد الاسباني الذي كسب المواجهة بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

و شهد الحفل تشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة و صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة و سعادة الاستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم .

حيث تم تقديم عدة فقرات قبل اللقاء ووصلة غنائية شارك فيها الفنان عبدالمجيد عبدالله و عندليب الاتحاد صالح القرني ، إنطلق بعدها شوط اللقاء الأول .

و تقدم اتلتيكو مدريد بالهدف الاول عبر خوان فران د23 ، لكن نجوم الاتحاد كهربا و العكايشي تناوبوا على قلب النتيجة لصالح الاتحاد في الدقائق 44 ، 45 لينتيه الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف .

و في الشوط الثاني عادل النجم الاسباني توريس من نقطة الجزاء د63 ، قبل ان يحرز خيمينيز الهدف الثالث لاتلتيكو مدريد د71 ، لينتهي اللقاء بفوز اتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتحاد .

قاد اللقاء طاقم تحكيم سعودي بقيادة صالح الهذلول ، و شهد حضوراً جماهيرياً إتحادياً مميزاً غطى جنبات “الجوهرة المشعة” .