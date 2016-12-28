إلقاء القبض على آسويين قاما باحتيلات بنكية بجدة

تمكنت شرطة محافظة جدة من ضبط شخصين من الجنسية الاسوية قاما بعدة احتيالات بنكية عن طريق وضع أجهزة إلكترونية بأجهزة الصراف الآلي في حينه صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بانه الحاقا للتصريح حيال ادعاء وقوع عدة حوادث (احتيال بنكي) وذلك من خلال تركيب اجهزة إلكترونيه على أجهزة السحب الآلي من البنوك لسرقة معلومات بطاقات العملاء ، في محافظة جدة وضبط شخصين من جنسية اسيويه.

عليه تم وضع خطة امنية للتاكد عما اذا يوجود اشخاص آخرين حيث تلقت الجهات الامنية حوادث مماثلة في محافظات أخرى ، على ضؤ تلك البلاغات تم تكوين فريق عمل أمني من ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة حيث تم وضع الخطط اللازمه والقيام بسلسلة من الاجراءات البحثيه ومراقبه البنوك وعمل جولات ميدانيه على مكائن الصرافات الاليه بغرض ضبط الجناة .

و بفضل من الله وتوفيقه تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص من الجنسية الاسيويه ، عثر بحوزتهم على قطع عباره عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابقة لما عثر عليها سابقا وتبين انهم قدموا للملكه بتاشيرة زيارة تجارية ، جرى ايقافهم و تسليمهم لمركز الشرطه المختص تمهيداً لاحالتهم لجهة الاختصاص..