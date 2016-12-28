 إلقاء القبض على آسويين قاما باحتيلات بنكية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إلقاء القبض على آسويين قاما باحتيلات بنكية بجدة

إلقاء القبض على آسويين قاما باحتيلات بنكية بجدة
المناطق _جده
تمكنت شرطة محافظة جدة من ضبط شخصين  من  الجنسية الاسوية قاما  بعدة احتيالات  بنكية  عن طريق  وضع  أجهزة  إلكترونية بأجهزة  الصراف  الآلي في  حينه  صرح  الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي  بانه الحاقا للتصريح حيال ادعاء  وقوع عدة حوادث (احتيال بنكي) وذلك من خلال تركيب اجهزة إلكترونيه على أجهزة السحب الآلي من  البنوك لسرقة معلومات بطاقات العملاء ، في محافظة جدة وضبط شخصين من جنسية اسيويه.
عليه تم وضع خطة امنية للتاكد عما اذا يوجود اشخاص آخرين حيث تلقت الجهات الامنية حوادث مماثلة في محافظات أخرى ، على ضؤ تلك البلاغات  تم تكوين فريق عمل أمني من ادارة التحريات و البحث الجنائي  بشرطة محافظة جدة  حيث تم وضع الخطط  اللازمه  والقيام  بسلسلة من الاجراءات البحثيه ومراقبه البنوك وعمل جولات ميدانيه على مكائن الصرافات الاليه بغرض ضبط الجناة .
و بفضل من الله وتوفيقه تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص  من الجنسية الاسيويه ، عثر بحوزتهم  على قطع عباره عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابقة لما عثر عليها سابقا وتبين انهم قدموا للملكه بتاشيرة زيارة تجارية ، جرى ايقافهم و تسليمهم لمركز الشرطه المختص  تمهيداً لاحالتهم لجهة الاختصاص..

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