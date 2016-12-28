 5 إصابات و حالة وفاة لحادث عائلة بطريق الهجرة بالمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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5 إصابات و حالة وفاة لحادث عائلة بطريق الهجرة بالمدينة المنورة

5 إصابات و حالة وفاة لحادث عائلة بطريق الهجرة بالمدينة المنورة
المناطق _المدينه المنوره

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة / خالد بن مساعد السهلي – بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 10:58 من صباح اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة في طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة .

وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية و فريق الإستجابة المتقدمة ، وعند الوصول للموقع وبعد البدء في إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود إصابتين خطيرة للإم و واحد الابناء و إصابتين متوسطة لطفل وطفلة  وإصابة بسيطة لرب الإسرة وحالة الوفاة لطفلة .
و بين (( السهلي )) بأنه تم نقل جميع الحالات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى الملك فهد ونقل حالة الوفاة عن طريق فريق النقل الغير إسعافي لمستشفى الميقات .
الجدير بالذكر بأن جنسية العائلة تعود لأحدى الجنسيات الآسيوية

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