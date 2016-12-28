 أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين

أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين
المناطق _جازان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
أوضح ذلك وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن مشيرا إلى أن سمو أمير المنطقة حث كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال 3.

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