أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

أوضح ذلك وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن مشيرا إلى أن سمو أمير المنطقة حث كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال 3.