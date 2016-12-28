إنقاذ عاملين أصيبا باختناق بمحطة وقود بالاحساء

تمكن الدفاع المدني بالاحساء مساء اليوم الجمعة من إنقاذ عاملين من جنسية أسيوية اصيبا باختناق من جراء ابخرة الوقود بحي المحدود بالاحساء

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري عباره عن سقوط عاملين في غرفة خزانات وقود مساحتها حوالي10×5م وعمقها 4م داخل إحدى محطات الوقود وتم استخراجهما من قبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني وهما من جنسيه آسيويه وقد اصيبا باختناق من جراء ابخرة الوقود ونقلا عن طريق الهلال الاحمر الي مستشفي الملك فهد ومستشفي الجفر وحالتهما مستقره ولله الحمد ، وتعود الاسباب الى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض اعمال الصيانه لها مما ادى لاستنشاقهما لابخرة البنزين واصابتهما بالاعياء