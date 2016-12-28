أمير عسير : الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة، التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الحالي .

واعتبر الأمير فيصل خادم الحرمين الشريفين رجل المرحلة الحالية بلا منازع ، وحامل لواء الإصلاح ، والذي أعلن بكل حزم حرب إبادة على الإفساد والمفسدين ، في ظل رؤية حكيمة تستشرف مستقبلا مشرقا للوطن وأبنائه .

وأشار سموه إلى أن خادم الحرمين حفظه الله تعالى أثبت للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعاليم الدين الحنيف وقيمه الداعية للمحبة والسلام، ومستمرة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والاسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، ومؤكدا بكل شفافية أن الوطن والمواطن أولويته الأولى ،وأن كل فرد من أفراد شعبه محل عنايته واهتمامه، وأن أقتصاد الوطن وتنميته شغله الشاغل ، حتى تتحقق للوطن والمواطن ، تنمية شاملة تكفل للوطن الاستقرار ، وللمواطن الحياة الكريمة .

ودعا سموه الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ، وأن يحفظ لنا قادة هذه البلاد الذين دأبوا على تسخير كل ما من شأنه رعاية أبناء هذا الشعب الكريم ، والذود عن مقدسات الوطن ومقدراته من أطماع الطامعين ، وكيد الحاسدين .