 جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي أمير عسير : الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع إنقاذ عاملين أصيبا باختناق بمحطة وقود بالاحساء أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين القادة العسكريون والمرابطون في الحد الجنوبي بنجران يجددون العهد والولاء لخادم الحرمين 5 إصابات و حالة وفاة لحادث عائلة بطريق الهجرة بالمدينة المنورة إلقاء القبض على آسويين قاما باحتيلات بنكية بجدة بالفيديو : الإتحاد يخسر ودياً أمام اتلتيكو مدريد بثلاثية لهدفين في إحتفالية الـ “90 عام” مدير التعليم يكرم رئيس لجنة التنمية برجال ألمع اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعقد اجتماعا طارئا في تونس تحالف وزاري لخفض سمنة المدارس أردوغان يؤكد لـ العبادي على أهمية السيادة العراقية وعلاقات حسن الجوار

جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي

جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي
المناطق _الدمام
أثنى مدرب الاتفاق خوان كارلوس جاريدو على أداء وجدية لاعبي فريقه وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكداً بأن أفراد الفريق يتمتعون بمستوى عال من الانضباطية والاحترافية لاتعكسها نتيجة المباراة الأخيرة مع الأهلي.
وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر في الجولة الـ 15 من دوري (جميل) للمحترفين: “‏يجب ألانعتمد على نتيجة مباراة واحدة في تقييم اللاعبين، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد وهذه المنهجية التي نعمل عليها “.
وأكد جاريدو المضي في مشروع بناء الفريق قائلاً ” أرى الإصرار لدى أعضاء مجلس الإدارة للسير في مشروع البناء لصناعة فريق منافس يحقق تطلعات الجماهير الاتفاقية “.
وأضاف: ” سنرى تغيرات مختلفة في الفريق خلال شهر يناير، منها التعاقد مع لاعبين أجنبيين، وعملية إحلال أفراد جدد تتطلب وقت لتحقيق الانسجام “.
وأشار جاريدو لضرورة تحسين عدد من الجوانب في أداء الفريق، وقال ” ‏هناك أمور ننفذها بشكل جيد مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية بفاعلية أكبر” .
من جانبه أكد صالح العمري بأن احترامه لفريق النصر  كأحد أقوى فرق الدروري لن يمنع الفريق من السعي لكسب نقاط المباراة الثلاث قائلاً: “المباريات القوية تعطي لنا حافزاً  للعمل بشكل أكبر والخروج بالثلاث النقاط”.
من جهة أخرى بدأت عملية بيع التذاكر لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي والتي تقررت في التاسع من يناير  المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. ويشارك مع الفريق التركي عدد من اللاعبين الدوليين أمثال ويلي شنايدر ولوكاس بودولسكي.
unnamed

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>