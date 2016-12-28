جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي

أثنى مدرب الاتفاق خوان كارلوس جاريدو على أداء وجدية لاعبي فريقه وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكداً بأن أفراد الفريق يتمتعون بمستوى عال من الانضباطية والاحترافية لاتعكسها نتيجة المباراة الأخيرة مع الأهلي.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر في الجولة الـ 15 من دوري (جميل) للمحترفين: “‏يجب ألانعتمد على نتيجة مباراة واحدة في تقييم اللاعبين، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد وهذه المنهجية التي نعمل عليها “.

وأكد جاريدو المضي في مشروع بناء الفريق قائلاً ” أرى الإصرار لدى أعضاء مجلس الإدارة للسير في مشروع البناء لصناعة فريق منافس يحقق تطلعات الجماهير الاتفاقية “.

وأضاف: ” سنرى تغيرات مختلفة في الفريق خلال شهر يناير، منها التعاقد مع لاعبين أجنبيين، وعملية إحلال أفراد جدد تتطلب وقت لتحقيق الانسجام “.

وأشار جاريدو لضرورة تحسين عدد من الجوانب في أداء الفريق، وقال ” ‏هناك أمور ننفذها بشكل جيد مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية بفاعلية أكبر” .

من جانبه أكد صالح العمري بأن احترامه لفريق النصر كأحد أقوى فرق الدروري لن يمنع الفريق من السعي لكسب نقاط المباراة الثلاث قائلاً: “المباريات القوية تعطي لنا حافزاً للعمل بشكل أكبر والخروج بالثلاث النقاط”.

من جهة أخرى بدأت عملية بيع التذاكر لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي والتي تقررت في التاسع من يناير المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. ويشارك مع الفريق التركي عدد من اللاعبين الدوليين أمثال ويلي شنايدر ولوكاس بودولسكي.