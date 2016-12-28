52 وظيفة إدارية باللجنة الأولمبية العربية السعودية في الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد (52) وظيفة إدارية في الرياض.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– إداري – عدد 1 (Administrator)
– طبيب ومدير إقليمي للطب الرياضي – عدد 2 (Sports Medicine Doctor Regional Manager)
– أخصائي علاقات عامة – عدد 9 (Public Relations Specialist)
– مدراء لأنشطة الاتحاد – عدد 10 (Federation Managing Director)
– رئيس المبيعات والرعاية – عدد 1 (Head of Sales and Sponsorship)
– مساعد برامج القوى والحركة والتكيف – عدد 5 (Strength, Conditioning and Movement Assistant)
– مدير إقليمي لبرامج القوى والحركة والتكيف – عدد 1 (Strength, Conditioning and Movement Regional Manager)
– أخصائي أول برامج القوى والحركة والتكيف – عدد 4 (Strength, Conditioning and Movement Senior Specialist)
– إداري – عدد 1 (Administrator)
– محلل نظم – عدد 1 (System Analyst)
– سكرتير – عدد 1 (Secretary)
– إداري عمليات – عدد 1 (Operations Administrators)
– مهندس شبكات – عدد 1 (IT Networking Engineer)
– رئيس المبيعات والرعاية – عدد 1 (Head of Sales & Sponsorships)
– برنامج الشركات التجارية – تدريب تعاوني – عدد 4 (Corporate Business Program – COOP)
– مدير البرامج والمسابقات والفعاليات – عدد 1 (Programs, Competition & Events Manager)
– مدير العمليات – عدد 1 (Operations Manager)
– كاتب محتوى – عدد 7 (Content Writer)
وأفادت بأن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط
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