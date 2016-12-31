مفاجأة .. 25 من قتلى عناصر طالبان من أعضاء الحرس الثوري الإيراني

كشفت سلطات محلية في ولاية “فراه” غربي أفغانستان، عن التحاق عناصر من الحرس الثوري الإيراني بصفوف المعارضين المسلحين في الولاية.

وذكر موقع الإذاعة الفرنسية الناطق بالدارية نقلا عن “جميلة أميني” رئيس مجلس ولاية “فراه” قولها إن مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني انضموا إلى حركة طالبان في الولاية، وكشفت أن 25 من عناصر طالبان الذين قتلوا مؤخراً في فراه كانوا من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

على صعيد متصل، قال محمد ناصر مهري المتحدث باسم والي “فراه” استناداً إلى معلومات استخباراتية إن السلطات الإيرانية أقامت مؤخراً مراسم تأبين لعناصر طالبان كانوا لقوا حتفهم في فراه.

يأتي الكشف عن تواجد عناصر الحرس الثوري في صفوف طالبان تزامناً من تصريحات لوالي فراه، محمد آصف ننج، الذي اتهم قبل بضعة أيام إيران بالسعي لنشر العنف والقضاء على الأمن والاستقرار في الولاية بغية الحيلولة دون بناء سد “باخش آباد” في ولاية فراه. ولم تبد السلطات الإيرانية أي ردة فعل تجاه هذه الاتهامات.