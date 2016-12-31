رغم الخروقات.. الهدنة السورية مستمرة في 90% من المناطق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا المبرم بوساطة روسية تركية، والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، يبدو متماسكاً في معظم المناطق السورية رغم نيران القناصة التي أطلقت بمنطقة واحدة على مشارف العاصمة دمشق، وأدت الى مقتل شخص واحد.

وقال رئيس المرصد ، رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ من لندن مقراً له: “قتل شخص واحد بنيران القناصة في منطقة الغوطة الشرقية، وهذا أول ضحية مدنية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 17 ساعة”.

وأضاف أن موجة جديدة من القصف استهدفت أيضاً مناطق في الريف الشمالي لدرعا جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

لكن رغم الخروقات، شدد عبد الرحمن على أن الهدنة بدت متماسكة في معظم المناطق في جميع أنحاء سوريا.