 رغم الخروقات.. الهدنة السورية مستمرة في 90% من المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

سفير اليونان بالبرازيل.. قتله شرطي لعلاقته “العاطفية” بزوجته شاهد.. كيف عبثت “الأشباح” بهذا المنزل كما ظهر في كاميرا المراقية ؟ هذه الصورة فضحت علاقة “إخوان اليمن” بالحوثيين رغم الخروقات.. الهدنة السورية مستمرة في 90% من المناطق مفاجأة .. 25 من قتلى عناصر طالبان من أعضاء الحرس الثوري الإيراني 52 وظيفة إدارية باللجنة الأولمبية العربية السعودية في الرياض دراسة: هذا الأمر يهدّد حياة الأجنة وإصابتهم بتشوهات جاريدو يراهن على مستقبل الاتفاق والنادي يبدأ في طرح تذاكر غلطة سراي أمير عسير : الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع إنقاذ عاملين أصيبا باختناق بمحطة وقود بالاحساء أمير جازان يوجه باستقبال التبرعات ودعم الاشقاء السوريين القادة العسكريون والمرابطون في الحد الجنوبي بنجران يجددون العهد والولاء لخادم الحرمين

رغم الخروقات.. الهدنة السورية مستمرة في 90% من المناطق

رغم الخروقات.. الهدنة السورية مستمرة في 90% من المناطق
الماطق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا المبرم بوساطة روسية تركية، والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، يبدو متماسكاً في معظم المناطق السورية رغم نيران القناصة التي أطلقت بمنطقة واحدة على مشارف العاصمة دمشق، وأدت الى مقتل شخص واحد.

وقال رئيس المرصد ، رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ من لندن مقراً له: “قتل شخص واحد بنيران القناصة في منطقة الغوطة الشرقية، وهذا أول ضحية مدنية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 17 ساعة”.

وأضاف أن موجة جديدة من القصف استهدفت أيضاً مناطق في الريف الشمالي لدرعا جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

لكن رغم الخروقات، شدد عبد الرحمن على أن الهدنة بدت متماسكة في معظم المناطق في جميع أنحاء سوريا.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>