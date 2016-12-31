 شاهد.. كيف عبثت “الأشباح” بهذا المنزل كما ظهر في كاميرا المراقية ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. كيف عبثت “الأشباح” بهذا المنزل كما ظهر في كاميرا المراقية ؟

المناطق - وكالات

تمكن رجل أمريكي تصوير الأشياء وهي تتساقط في المطبخ من فوق الطاولات والرفوف دون أن يمسها أحد، ما يؤكد وجود أشباح وظواهر غيبية داخل المنزل.

وشارك رستي جونسون مقطع فيديو مثيراً، تظهر فيه الأغراض وهي تسقط من على الرفوف والطاولات في مطبخ منزله بولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن عاد إلى المنزل، ووجد العديد من الأشياء في غير مكانها، وقرر مراجعة الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول جونسون “انتابني رعب شديد بعد أن شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيطر عليّ شعور بأن أحداً ما يراقبني وشعرت بأنه موجود معي في المنزل، وتملكتني الحيرة لأكثر من نصف ساعة”.

وأضاف “بعد أن استجمعت شجاعتي قررت التحقق مما يحدث، ومتابعة التصوير في أرجاء المنزل. وأنا أعيش هنا منذ حوالي عام، لكن الأحداث الغريبة بدأت قبل حوالي شهرين، لكنني على استعداد للرحيل في حال استمرت مثل هذه الظواهر الغريبة في المستقبل”.

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