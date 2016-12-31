سفير اليونان بالبرازيل.. قتله شرطي لعلاقته “العاطفية” بزوجته

ذكر تلفزيون جلوبو الجمعة نقلا عن مصادر بالشرطة البرازيلية أن ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو اعترف بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.

واختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الاثنين. وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر 10 أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه.

وذكر تلفزيون جلوبو عصر الجمعة أن الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) اعترف بقتل السفير ليل الاثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف لريو والتي تتسم بالعنف.

وقال تلفزيون جلوبو إن المحققين عبروا عن اعتقادهم بأن فرانسواز وموريرا رتبا القتل مسبقا. وأودعت زوجة أميريديس والضابط الحجز.

ورفض مسؤولو الشرطة والأمن في ريو التعليق على تقرير جلوبو وتحقيقاتهم. وامتنعت السفارة اليونانية في برازيليا كذلك عن تناول القضية.

وفي أثينا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو أن الحكومة ليس لديها تعليق. وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.