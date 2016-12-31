(فيديو) مواطن لوزير الصحة: “هنا مركز صحي بحفر الباطن.. غياب الكادر من أصغر موظف إلى المدير”

رصد مواطن بكاميرا جواله، خلو مركز رعاية صحية أولية في حفر الباطن، من الكادر الطبي والإداري ومن موظفي الاستقبال عند قرابة الساعة 1:30 ظهراً.

وأفاد المواطن الذي طالب ضمنيا من خلال تصويره الفيديو وزير الصحة بالتحقيق، بأن عدد من المراجعين ينتظرون الحصول على الخدمات الطبية من بعد صلاة الظهر دون أن يحضر أحد.

ورصد المواطن تواجد موظف واحد فقط داخل المركز الصحي، وهو موظف الصيدلية، الذي بدوره هاجم المواطن وطلب منه التوقف عن التصوير. كما وثق المواطن خلو مكتب المدير وعيادات الأطباء، حيث بدت خالية.