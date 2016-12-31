 قواتنا تنفذ عملية نوعية وتقتل 12 حوثيا على حدود نجران قبل تنفيذ هجمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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قواتنا تنفذ عملية نوعية وتقتل 12 حوثيا على حدود نجران قبل تنفيذ هجمات

قواتنا تنفذ عملية نوعية وتقتل 12 حوثيا على حدود نجران قبل تنفيذ هجمات
المناطق - وكالات

نفذت قواتنا بمساندة طيران التحالف ضربات استباقية على أهداف تابعة لميليشيات الحوثيين والحرس المخلوع صال، وفقاً لما نقلته “العربية نت”.

وكانت أهداف الميليشيات التي قصفت قبالة محافظة الحُرث في منطقة جازان، أهداف متحركة لمركبات عسكرية حوثية، وعناصر تابعين للمخلوع صالح، كانوا ينوون تنفيذ هجمات على مقرات ومراكز رقابية عسكرية سعودية.

وفي منطقة نجران تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية، بقتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي قبالة مركز سقام، بعد أن حاولوا جعل أحد الكهوف مخزنا لأسلحتهم ونقطة انطلاق لتنفيذ هجمات على الحدود السعودية.

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