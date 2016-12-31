 خلو الأسواق من “السجائر” قبيل ارتفاع أسعارها .. و”التجارة” تخلي مسؤوليتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خلو الأسواق من “السجائر” قبيل ارتفاع أسعارها .. و”التجارة” تخلي مسؤوليتها

خلو الأسواق من “السجائر” قبيل ارتفاع أسعارها .. و”التجارة” تخلي مسؤوليتها
المناطق - الرياض:

انتشرت أنباء عن ارتفاع أسعار السجائر ما أدى إلى خلوها من المحال والأسواق التجارية، في الوقت الذي اكتظ المدخنون في منافذ البيع طلبا لشراء ما تبقى منها بالأسعار القديمة وبكميات كبيرة.

ولم تفلح طلبات البعض بإغراء من سبقهم بالشراء للتنازل عما تم شراؤه بمبالغ تفوق سعر العلبة الكبيرة، إثر تأكيدات من الباعة عن نفاد الكميات مـن المحل، وأن لا دافع ربحياً وراء سحب الكميات الموجودة بالأسعار القديمة، بغية إعادة بيعها بالسعر الجديد.

وعليه، اكدت وزارة التجارة والاستثمار أن زيادة الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لكن الوزارة تتابع عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة.

وقالت التجارة في حسابها الرسمي على تويتر “التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية لكننا باستمرار مع الجهات المختصة لزيادة مواصفات التبغ للحد من أضراره الصحية”.

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