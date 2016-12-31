الحملة السعودية ترسل مليوني قطعة شتوية للنازحين السوريين

أرسلت الحملة السعودية لنصرة الشعب السوري من خلال مكتبها في تركيا، آخر دفعات الألبسة الشتوية المخصصة للنازحين داخل الأراضي السورية.

وجهزت الحملة السعودية هذه الكميات من الألبسة الشتوية والأغطية في أحد المعامل التركية بمدينة غازي عنتاب ضمن مشروع “شقيقي دفئك هدفي”، المستمر للسنة الرابعة على التوالي، حيث خصصت الحملة هذا العام جزءاً كبيراً من تبرعاتها لصالح نازحي حلب.

وبلغ عدد القطع الشتوية التي جهزتها الحملة لهذا العام حوالي مليوني قطعة شتوية، قسمت على حصص تكفي كل واحدة منها عائلة كاملة.

وقال مراد البن، مدير معمل لصناعة الألبسة للحملة “نحن نسعى جاهدين لتسليم الألبسة في الوقت المناسب دون تأخير. نعمل بكل طاقاتنا ليلا نهارا لإيصال الألبسة لأخوتنا السوريين في سوريا ولبنان والأردن”.

هذا وتواصل الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق جمع التبرعات من جميع مناطق المملكة، حيث تجاوز إجمالي التبرعات النقدية للحملة حتى الآن 273 مليون ريال سعودي.