“وهج الشفق”.. أول مسلسل سوداني يقتحم الشاشة السعودية

بدأت القناة الثقافية السعودية عرض المسلسل السوداني “وهج الشفق”، في بادرة عدها البعض انفتاحاً جديداً على الفن والثقافات في البلدان العربية، وخطوة هي الأولى من نوعها في التعاون الإعلامي المرئي بين السعودية والسودان.

المسلسل تم إنتاجه في العام 2002 وهو من بطولة موسى الأمير، وصالح عبدالقادر، وفاطمة أحمد، وسحر إبراهيم وعبدالرحمن الشبلي، والسيناريو والقصة والإخراج للفاتح البدوي، وهو في إطار اجتماعي لا يخلو من المفارقات الكوميدية وخفة الظل.

عن “وهج الشفق” الذي يعتبر أول عمل درامي سوداني يعرض على شاشة التلفزيون السعودي منذ انطلاق بثه الرسمي في عام 1965 تحدث مدير القناة الثقافية المكلف عبدالعزيز العيد، الذي قال: “لدينا رؤية مشتركة في الانفتاح على عمقنا العربي وهذه الخطوة يعقبها اتفاقات قادمة، وسنحاول أن نقرب في البعد الثقافي ما بين اللهجات العربية، وهدفنا الحصول على المتابعة وليس بث معتاد المحتوى اليومي والمكرر، وسنتخذ خطوات مهمة في هذا المسار”.

وأضاف العيد: “اللهجة ليست عائقاً بيننا وبين الأخوة في السودان، وهناك بعض الآراء التي وصلتني وهي محل اهتمامنا واحترامنا”.

وأوضح أن المسلسل السوداني “وهج الشفق” يتم اختيار وقت الذروة في القناة الـ(11) مساء موعداً لعرضه و12 ظهراً موعداً للإعادة لمدة شهر كامل باستثناء يوم الجمعة، وقال: “نحن مبتهجون أنا وزملائي في القناة بهذه الخطوة ونراهن على الوعي والشعور القومي العربي، ونعتقد جازمين أننا سننجح، لأن هناك شعور محبة وودا عميقا متبادلا بيننا وبين الأخوة السودانيين سواء الذين يعيشون بيننا هنا أو الذين هناك في بلدهم”.