 بريطاني هاجم مسجدا في بريستول .. فوجدوه ميتا بالسجن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“وهج الشفق”.. أول مسلسل سوداني يقتحم الشاشة السعودية بريطاني هاجم مسجدا في بريستول .. فوجدوه ميتا بالسجن منسوبو جامعة حائل يهنئون القيادة في الذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان شرطة حائل تنفذ حملة أمنية شاملة الحملة السعودية ترسل مليوني قطعة شتوية للنازحين السوريين أمير حائل: الذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية خلو الأسواق من “السجائر” قبيل ارتفاع أسعارها .. و”التجارة” تخلي مسؤوليتها الاقتصاد الإيراني يواجه أصعب فترة في تاريخه .. والتعافي في الأمد القريب “استحالة” قواتنا تنفذ عملية نوعية وتقتل 12 حوثيا على حدود نجران قبل تنفيذ هجمات (فيديو) مواطن لوزير الصحة: “هنا مركز صحي بحفر الباطن.. غياب الكادر من أصغر موظف إلى المدير” سفير اليونان.. قتله شرطي برازيلي لعلاقته “العاطفية” بزوجته ! شاهد.. كيف عبثت “الأشباح” بهذا المنزل كما ظهر في كاميرا المراقية ؟

بريطاني هاجم مسجدا في بريستول .. فوجدوه ميتا بالسجن

بريطاني هاجم مسجدا في بريستول .. فوجدوه ميتا بالسجن
المناطق - وكالات

توفي بريطاني اسمه كيفن كرهان وبالغ من العمر 35 سنة، بعد أقل من عام من دخوله السجن بسبب اتهامه بهجوم عنصري على مسجد في بريستول، حيث اعتقل في يوليو الماضي بعد اعتدائه على جامع توترداون في بريستول.

وتوفي كيفن الثلاثاء الماضي وفق متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية، حيث عثر عليه ميتا داخل الحجز؟ وجاءت الوفاة وهو في منتصف الطريق لإنهاء عقوبة مدتها سنة على جرمه، في حين أن تحقيقا حول الموضوع ما زال مفتوحا.

وكيفن هو واحد من مجموعة هاجموا المسجد المذكور في 17 يناير الماضي. وقد وضع هو وأتباعه شرائح من لحم الخنزير المقدد على مقابض أبواب المسجد، كما وضعوا سندويشات لحم الخنزير المقدد على عتبة باب المسجد.

وأظهرت لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالمسجد الهجوم، حيث يبدو رجلان وقوفا إلى جانب علم رسم عليه الصليب الأحمر وقد كتبت عليه عبارة “لا للمساجد”.

وقد حوكم كيفن بواسطة محكمة التاج في بريستول في 20 يوليو الماضي على جريمة العنصرية الزائدة التي تهدد النظام العام.

وقد حكم معه على المتواطئين في الجريمة، مارك بينيت (48 عاما) بعقوبة تسعة أشهر سجن، وأليسون بينيت (46 عاما) بستة أشهر من السجن، وانجلينا مارغريت سولاز (31 عاما) بأربعة شهور، مع وقف التنفيذ لسنتين لكل من أليسون ومارغريت.

وأكد المتحدث باسم السجن وفاة المتهم الأول كيفن في الحجز، وأن تحقيقا يجري لتحديد الأسباب كما هي العادة في هذه الحالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>