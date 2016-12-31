 أمير حائل: الذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير حائل: الذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية

أمير حائل: الذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية
المناطق - حائل

أكد أمير منطقة حائل صاحب السموالملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيزأن الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تحمل في مضامينها استمرار اللحمة القوية بين أبناء هذا الوطن الغالي وقائد الأمة ملك العزم والحزم وفي هذا المقام نجدد البيعة لمقامه الكريم ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد داعين الله بأن يديم هذا الوطن وأمنه واستقراره وأن يمكن جنودنا البواسل من النصر وأن يديم توفيقه لرجال أمننا في كل جزء غالي من الوطن وأشاد سموه بالخطوات التطويرية الشاملة لبرامج التنمية في مناطق المملكة في هذا العهد الزاهر والوقفة الشجاعة مع الشعب اليمني الشقيق والوقفة السخية لإغاثة الشعب السوري الشقيق وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة أن الكل في هذا الوطن من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله يبادلون قيادة هذه البلاد الوفاء وصدق الانتماء لبلد التوحيد ويسألون الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وأن يلبسه تاج الصحة والعافية وأن تتكرر هذه المناسبات الوطنية وبلادنا من تطور إلى تطور ونماء بإذن الله .

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