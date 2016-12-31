 شرطة حائل تنفذ حملة أمنية شاملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شرطة حائل تنفذ حملة أمنية شاملة

شرطة حائل تنفذ حملة أمنية شاملة
المناطق - حائل

نفذت شرطة منطقة حائل وفرع مكتب العمل بحائل حملة أمنية شاملة على كافة أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها بإشراف ومتابعة من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد وسعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بحائل الأستاذ / فريح بن محمد العياد وتأتي هذه الحملة والحملات السابقة تنفيذا لأوامر وتوجيهات مقام وزارة الداخلية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وقد أسفرت هذه الحملة عن القبض على عدد (3713 ) مخالفا ومتخلفاً في الفترة من 1 /3 /1438 هـ وحتى 30 / 3 / 1438 هـ تم إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص تمهيدا لإستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم . ولاتزال الحملة مستمرة

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