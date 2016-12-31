البنتاغون: قائد تنظيم داعش البغدادي لا يزال حياً

أعلن مسؤول في البنتاغون أمس الجمعة، أن قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة المتطرفين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة (سي إن إن): “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، ومازال يقود تنظيم داعش”.

وأضاف: “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتا كثيراً وسنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق في يونيو (حزيران) 2014.

وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل شمال العراق، والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من المتطرفين.

وتسري بين وقت اخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقة حوله، وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموماً الصمت حول موقعه وتحركاته.

لكن بيتر كوك قال إن “الخليفة” بات معزولاً حالياً، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادي “العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين”.

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 25 مليون دولار قيمة المكافاة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.

وكانت قيمة المكافأة سابقاً 10 ملايين دولار، وأطلقتها الوزارة في العام 2011.

ونقلت “سي إن إن” الخميس عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته أن الولايات المتحدة كانت تملك “في الأسابيع الأخيرة” معلومات عن “تحركات” البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده