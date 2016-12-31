 هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات “الشورى”: كلامكم وجيه وسنصحح الوضع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات “الشورى”: كلامكم وجيه وسنصحح الوضع

هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات “الشورى”: كلامكم وجيه وسنصحح الوضع
المناطق - متابعات

قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها.

ولفت الشهري، بحسب “عكاظ”، إلى أنهم ينتظرون من الشورى مخاطبة هيئة التلفزيون بشأن حل هذه الملاحظات.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش، الأربعاء الماضي، التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشن عددٌ من أعضاء المجلس هجوماً لاذعاً على القنوات الفضائية السعودية التابعة للهيئة، واصفين إياها بـ”الضعيفة” مقارنة بمنصات إعلامية على “يوتيوب” و”تويتر”، ومؤكدين أن الوزراء والمسؤولين صاروا يذهبون لقنوات فضائية؛ بسبب ضعف القنوات الرسمية.

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