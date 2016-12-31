الأوساط الرياضية تترقب نتائج انتخابات اتحاد الكرة

تتوجه أنظار المهتمين بشأن كرة القدم في المملكة ظهر اليوم السبت نحو مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة لمتابعة ما ستسفر عنه انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يتنافس على رئاسته أربعة مرشحين لخلافة المنتهية رئاسته أحمد عيد، وتضم قائمة المرشحين للرئاسة خالد المعمر المنافس على كرسي الرئيس مرة ثانية بجانب عادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة لقيادة اتحاد اللعبة لأربع سنوات قادمة.

وتضم قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس خالد آل ثنيان ومحمد الدوسري وياسر المسحل، الذي يشغل حاليا رئيس رابطة دوري المحترفين، وأحمد الوادعي، الذي أعاده مركز التحكيم السعودي لقائمة الترشح الخميس بعد طعنه بقرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده، فيما تضم قائمة الأعضاء المترشحين لمقعد عضو المجلس كل من أحمد العقيل وباسم منقل وخالد الحمدان وخالد بن مقرن وعبدالعزيز السلمان وعبدالله البرقان وعلي العباد ومحمد المقيطيب ومحمد الزهراني ومريح الشمري وموسى الزياد وناصر الحمدان وناصر القحطاني.