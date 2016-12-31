“الشورى” يُطالب بالحد من انتشار المحال التجارية في الأحياء

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاثنين بعد المقبل 11 ربيع الآخر، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1435/1436هـ.

وحسبما ذكرت صحيفة “الحياة”، طالبت اللجنة في تقريرها، الوزارة بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحال داخل الأحياء.

وبررت اللجنة توصيتها، بأن النظام الحالي للبناء في مدن المملكة لا يخلو من السلبيات، التي منها الانتشار الأفقي للشوارع التجارية، وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية، ما أثر في النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء.