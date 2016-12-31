 “الشورى” يُطالب بالحد من انتشار المحال التجارية في الأحياء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الشورى” يُطالب بالحد من انتشار المحال التجارية في الأحياء

“الشورى” يُطالب بالحد من انتشار المحال التجارية في الأحياء
المناطق - متابعات

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاثنين بعد المقبل 11 ربيع الآخر، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1435/1436هـ.

 

وحسبما ذكرت صحيفة “الحياة”، طالبت اللجنة في تقريرها، الوزارة بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحال داخل الأحياء.

 

وبررت اللجنة توصيتها، بأن النظام الحالي للبناء في مدن المملكة لا يخلو من السلبيات، التي منها الانتشار الأفقي للشوارع التجارية، وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية، ما أثر في النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء.

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