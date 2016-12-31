 خطة لإنشاء وحدة مشتريات حكومية مركزية واحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خطة لإنشاء وحدة مشتريات حكومية مركزية واحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية

خطة لإنشاء وحدة مشتريات حكومية مركزية واحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية
المناطق - متابعات

قالت صحيفة “المدينة” إنه سيتم إنشاء وحدة مشتريات استراتيجية لتكون مسؤولة عن مشتريات جميع الوزارات والجهات الحكومية، بحيث لن تتمكن تلك الجهات من الشراء مباشرة، باستثناء بعض الحالات الطارئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة ستكون مستقلة، ومسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة.

وستقوم وحدة المشتريات المركزية بطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحده ووقت واحد مجتمعة عبر «المنصة الموحدة» الجاري الإعداد لإطلاقها، مما يسهم بتخفيض السعر عن أسعار السوق.

وتهدف وحدة المشتريات المركزية إلى الحد من عمليات الهدر والغش والتلاعب ونحوه.

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