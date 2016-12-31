 الشيخ السياري في زيارة للمكتب التعاوني للدعوة بالصناعية الجديدة مشيدا بأنشطة وبرامج المكتب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الشيخ السياري في زيارة للمكتب التعاوني للدعوة بالصناعية الجديدة مشيدا بأنشطة وبرامج المكتب

الشيخ السياري في زيارة للمكتب التعاوني للدعوة بالصناعية الجديدة مشيدا بأنشطة وبرامج المكتب
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

تشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة بالرياض بزيارة كريمة من فضيلة الشيخ / إبراهيم بن ناصر السياري رئيس المحكمة الجزائية بمنطقه الرياض .

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات ، حيث تجول فضيلته في مرافق المكتب واستمع لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية ، كما اطلع فضيلته على العرض المرئي الذي يوثق برامج المكتب ومسيرته الدعوية ، ودوَّن كلمة شكر وعرفان في سجل زيارات المكتب .

ونوه الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام أن هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن برامج إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب التي تنظمها لكبار الشخصيات في إطار التعريف بالمكتب ومرافقه ومناشطه الدعوية .

وفي الختام قدمت إدارة المكتب درعاً تذكارياً لفضيلة الشيخ / إبراهيم بن ناصر السياري وثمنت له هذه الزيارة الكريمة

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