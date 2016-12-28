البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالشرقية ٣٨ تنطلق الاحد

يفتتح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المكلف العميد محمد يحيى الزهراني وعند تمام الساعة الخامسة ونصف من مساء يوم الاحد القادم بنادي الأتفاق البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني ٣٨ بالمنطقة الشرقية بمشاركة ٨ فرق تمثل الأدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها هي :

( فريق مديرية الدفاع المدني والشؤون الفنية – فريق إدارة الخبر – فريق ادارة الاحساء -فريق ادارة الجبيل وراس تنورة – فريق ادارة الدمام -فريق إدارة القطيف – فريق مركز تدريب الدفاع المدني بالشرقية – فريق قوة طواري الدفاع المدني الشرقية ) حيث تشارك هذه الفرق في ألعاب “كرة القدم والسباحة والغوص والجري وتحمل رجل الاطفاء” .

ويبدأ الحفل بعزف السلام الملكي ثم دخول الفرق المشاركة بعدها سيتم رفع علم البطولة ، قبل أن يُعلن راعي الحفل عن الأفتتاح الرسمي للبطولة، يليه أنطلاق المباراة الأولى بين فريق إدارة الدمام وفريق إدارة الجبيل وراس تنورة ، بينما سيجمع اللقاء الثاني فريق المديرية والشؤون الفنية مع فريق إدارة الاحساء .

صرح بذلك العقيد عبدالهادي القحطاني المشرف العام على البطولة مؤكدا جاهزية جميع الفرق المشاركة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية مشيراً إلى ان الدعم الكبير الذي وجدته اللجنه المنظمه للبطوله من مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه المكلف ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الهدف من أقامة هذه البطولة هو بث روح التنافس الشريف ورفع المعدل اللياقي لدى منسوبي الدفاع المدني لافتاً إلى أن هذه البطولة ستشهد العديد من الندوات التثقيفية عن أهم أعمال الدفاع المدني أثناء الحوادث بهدف توعية المجتمع