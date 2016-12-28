الوبري : اعتماد عدد من البرامج في مجال إدارة المرافق والممتلكات

عقدت لجنة إدارة المرافق والممتلكات المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض اجتماعها الاول برئاسة الاستاذ إبراهيم بن عبدالكريم الدرويش، وتم خلال الاجتماع التصويت باختيار المهندس محمد بن خالد الدريبي نائب لرئيس اللجنة

وأوضح عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري بان اجتماع اللجنة استعرض ابرز محاور استراتيجية اللجنة والتي تركز على العمل مع الجهات التشريعية في التطوير وتحديث الأنظمة، صناعة المهنة، تعريف المهنة ونشر المعرفة، فيما وافق الاجتماع على عدد من البرامج التي ستعمل اللجنة على تنفيذها ومنها : برنامج أنا أقدر، ويهدف الى ايجاد جيل جديد من الشباب السعودي يعمل لحسابه الخاص من خلال نشر ثقافة العمل وتشجيعهم على المبادرة والتحفيز على خلق فرص العمل وتوليد الوظائف في نشاط إدارة المرافق والممتلكات. وبرنامج تمكين والذي يهدف البرنامج الى دراسة الانظمة واللوائح بغرض تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بتنظيم إدارة المرافق ووضع حلول ومقترحات ورفعها للمسئولين في الجهات المختصة.

فيما يهدف برنامج التجارب الى نقل تجربة الرواد من الدول والمؤسسات والشخصيات الناجحة في مجال المرافق والصيانة والتشغيل الى شباب الاعمال للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وبرنامج شركاء العمل والذي يهدف الى عقد لقاءات وورش عمل مع الهيئات والمنظمات والشركات وإدارة الأسواق التي تلتقي اهدافها مع أهداف اللجنة لدعم المبادرات والمهتمين بالنشاط.

كما تم اعتماد برنامج مهنتي بهدف تشجيع تعليم وإنتاج مختصين في مجال إدارة المرافق وتحويلها إلى مهنة إحترافية لتوليد الوظائف منها من خلال نشر الوعي والتعريف بهذه الصناعة والمساهمة مع الجامعات

وبرنامج التعزيز والذي يهدف الى تعزيز الروابط وتنمية العلاقات بين قطاع الاعمال محليا ودوليا والجهات الحكومية الراعية والمنظمة لهذا النشاط، كما تم اعتماد برنامج جائزتي والذي يتضمن جائزة تقديرية تكون سنوية لمنشات قطاع الاعمال محليا التي تطبق المعاييرالدولية في الجودة للمباني الخضراء

وأوضح الوبري بأن لجنة المرافق تضم نخبة من الكفاءات المهتمين بإدارة المرافق والممتلكات وتطويرها وهم: إبراهيم بن عبدالكريم الدرويش (الرئيس)، م. محمد بن خالد الدريبي، خالد بن علي السحيباني، خالد بن دغيم العجمي، م. سلمان بن عبدالرحمن البيز، م. سعود بن عبدالعزيز سنوسي، م. عادل بن محمد الخراشي، م. عائض بن عوض القحطاني