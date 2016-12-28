 سماء غائمة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وسحب ركامية على المرتفعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سماء غائمة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وسحب ركامية على المرتفعات

سماء غائمة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وسحب ركامية على المرتفعات
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والجزء الشمالي يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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